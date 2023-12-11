Названо число заразившихся и вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - Названо число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 17 новых случаев заражения.

12 человек, ранее заразившихся COVID-19, выздоровели. 1 человек скончался.

За прошедшую неделю в стране было проведено 3089 тестов, а на данный момент в общей сложности 7 миллионов 721 тысяча 568 тестов на коронавирус.

Отметим, что за последнюю неделю было вакцинировано 24 человека (14 человек - первой дозой вакцины, 9 - третьей и более дозами, 1 - бустерной дозой после положительного результата).

Общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 921 (первая доза вакцины - 5 413 584, вторая - 4 884 373, третья и более доз - 3 405 533). Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста составило 266 431 человек.

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