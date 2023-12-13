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При Карабахском университете планируется создание учреждения профессионального образования

Общество Материалы 13 декабря 2023 11:35 (UTC +04:00)
При Карабахском университете планируется создание учреждения профессионального образования

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В составе Карабахского университета предполагается создание учреждения профессионального образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на конференции, посвященной 100-летию Гейдара Алиева "Путь развития профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: взгляд в будущее".

Он отметил, что в связи с этим у министерства есть определенные планы и ведутся переговоры с соответствующими структурами.

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