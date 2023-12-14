Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В 2023 году за нарушение пограничного режима в Азербайджане были задержаны более 10 тысяч человек - ГПС

Общество Материалы 14 декабря 2023 18:49 (UTC +04:00)
В 2023 году за нарушение пограничного режима в Азербайджане были задержаны более 10 тысяч человек - ГПС

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В этом году за нарушение государственной границы Азербайджанской Республики задержано 489 человек, а за нарушение пограничного режима - 10 689 человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было отмечено на совещании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, посвященного итогам служебно-боевой деятельности в 2023 году.

Было подчеркнуто, что в результате бдительности пограничников были задержаны 3 609 человек, находившихся в тот период в розыске, 252 человека - с поддельными документами, 4 человека - с чужими документами, 4 человека, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу через пункты пропуска.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости