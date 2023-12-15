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На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)

Общество Материалы 15 декабря 2023 18:22 (UTC +04:00)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня утром с 9-го км проспекта 8 Ноября в Хатаинском районе города Баку в направлении Зыхского круга началось проведение ремонтных работ. Ремонтные работы охватывают 250-метровый участок.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы будут проводиться до 22:00 19 декабря.

В связи с ремонтными работами на указанном участке проспекта ограничено движение автотранспортных средств в направлении Зыхского круга, обеспечено двустороннее движение в противоположном направлении.

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На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
На участке одного из проспектов в Баку проводятся ремонтные работы (ФОТО)
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