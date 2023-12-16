МВД Азербайджана о ДТП, в котором пострадало руководство ПФЛ

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана сделало заявление о ДТП, в котором пострадало руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана.

В ответ на запрос Trend в субботу из Бардинской региональной группы пресс-службы МВД сообщили, что ДТП произошло сегодня утром около 06:30 на участке дороги Евлах-Агдам-Лачин, проходящем по территории Агдамского района. Расул Гафарлы потерял управление автомобилем марки "Mercedes Vito", который находился в движении в направлении города Ханкенди, в результате чего микроавтобус врезался в дорожный знак.

В результате ДТП водитель Р.Гафарлы и находившийся в автомобиле в качестве пассажира житель Баку Эльхан Самедов были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту ведётся расследование.

Отметим, что пострадавшие в ДТП в Агдаме являются сотрудниками Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана. Эльхан Самедов – президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев – вице-президент ПФЛ.

Напомним, что в МЧС поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. В связи с этим по вызову были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС.

В ходе оценки операционных условий установлено, что микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека.

В результате проведенных спасательных мероприятий 3 человека были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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