В центральной части Баку началась прокладка велосипедных дорожек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) начата реализация проекта по прокладке велосипедных дорожек в городе Баку.

Об этом во вторник на запрос Trend сообщили в AYNA.

Было отмечено, что начальный этап проекта будет охватывать в основном центральные части города Баку – улицу Истиглалият, проспект Азербайджана, улицу Мирза Аги Алиева, проспект Бюльбюля, улицу Фикрета Амирова и территорию Национального парка (бульвар). Поэтапно велосипедные дорожки подобного типа будут проложены и на других улицах.

"Уже начата соответствующая работа по разметке. На следующем этапе будут установлены дорожные знаки, а также барьеры безопасности для устранения конфликтных точек (столкновения с автомобилями).

AYNA призывает автомобилистов не выезжать на велодорожки", - говорится в сообщении агентства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!