В Азербайджане создается группа по мониторингу в области предотвращения бытового насилия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается группа по мониторингу и координации мер в области предотвращения бытового насилия.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О предотвращении домашнего насилия", обсуждаемый сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по проблемам семьи, женщин и детей.

Согласно поправке к закону, в целях мониторинга и координации мер правового, социального характера и профилактики в сфере предотвращения бытового насилия, соответствующими органами исполнительной власти создаются группы мониторинга и координации, состоящие из представителей государственных органов, осуществляющих данные меры. К деятельности этих групп также могут быть привлечены представители неправительственных организаций, специалисты и эксперты.

Порядок деятельности групп мониторинга и координации в области предотвращения бытового насилия утверждается соответствующим органом исполнительной власти.

Соответствующий орган исполнительной власти оказывает методическую поддержку группам мониторинга и координации.

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