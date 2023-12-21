В Азербайджане авиабилеты подешевели более чем на 500 манатов

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы наблюдается снижение цен на авиаперевозки из Азербайджана в зарубежные страны.

Как сообщает в четверг Trend, динамика снижения цен наблюдается как для полетов в страны СНГ, так и в другие зарубежные страны.

В августе 2023 года цены на билеты на самолет достигли рекордно высокого уровня за последние месяцы. На тот момент стоимость перелета в страны СНГ составляла в среднем 1099 манатов, в другие зарубежные страны -1141 манат. В ноябре средние цены в страны СНГ упали до 528,1 маната, в другие зарубежные страны - до 641,1 маната.

За последние три месяца стоимость авиабилетов в страны СНГ снизилась в 2,08 раза (571 манат), в другие страны - в 1,78 раза (500 манатов).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!