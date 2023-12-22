Стали известны цены в отелях Азербайджана на время новогодних праздников

БАКУ /Trend/ - В связи с празднованием Нового года в Азербайджане семь дней будут нерабочими. По этой причине большинство людей планируют провести праздничные и выходные дни в разных регионах республики (особенно в отелях).

До нового года остались считанные дни. В отелях сообщили, что на время праздников доступны только пакеты услуг, так как в настоящее время большинство номеров уже забронированы.

Trend изучил цены в отелях, расположенных в разных районах Азербайджана на период новогодних праздников.

Представляем читателям эту информацию:

1. Отель "Basqal" (Исмайыллинский район) - трехдневный пакет на двух человек составляет 1640 манатов.

2. Отель "Qafqaz Riverside Hotel" - трехдневный пакет на двух человек начинается от 1426 манатов.

3. Отель "Sakit Göl" (Шамахинский район) - цены варьируются от 1150 до 1250 манатов в зависимости от типа номера.

4. Отеле "Şahdağ" (Гусарский район) - с 30 декабря по 2 января все места забронированы. Вместо отеля "Şahdağ" клиентам предлагается отель "Zirvə", в котором с 31 декабря по 3 января стоимость стандартного номера на двух человек, включая завтрак, ужин и гала-ужин, составляет 1530 манатов.

5. Отель "Qalaaltı" - с 31 декабря по 2 января стоимость стандартного номера на двух человек с трехразовым питанием начинается от 1400 манатов.

6. Отель "Marxal Resort & Spa" - в праздничные дни продается пакет на две ночи, который включает в себя трехразовое питание и гала-ночь. Цена - 1540 манатов.

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