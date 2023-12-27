Протяженность внутренних дорог города Агдам составит 189,7 километра (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Согласно Генеральному плану города Агдам, общая протяженность внутренних дорог города составляет 189,7 километра.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам старший специалист Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Мамед Мамедов.

Он отметил, что внутренние дороги города Агдам планируется построить в соответствии с поперечным профилем шести типов.

"В зависимости от важности каждого типа поперечного сечения количество полос движения составляет от 2 до 8, ширина зеленой полосы - 1,5-3 метра, ширина велосипедной полосы - 1,5 метра, ширина пешеходной полосы - 4-6 метров.

Ширина земляного полотна 17,5-километрового участка автомобильной дороги общей протяженностью 189,7 километров составит 55-60 метров. Эта дорога будет состоять из 6-8 полос движения. Дороги общегородского значения будут иметь протяженность 50 км с 4 полосами движения, а общая протяженность дорог местного значения составит 122,2 километра с двумя полосами движения. Строительство внутренних дорог Агдама планируется завершить в 2026 году", - добавил М.Мамедов.

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