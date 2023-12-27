Посредством Хачинчайского водохранилища будет орошаться 7 тыс. га посевных площадей

АГДАМ /Trend/ - Посредством сданного в эксплуатацию в Агдамском районе после ремонтно-восстановительных работ Хачинчайского водохранилища будет обеспечено орошение 7 тысяч гектаров посевных площадей.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом сказал начальник Агдамского управления механического орошения Хафиз Азимзаде.

"Высота плотины водохранилища составляет 44 метра, а длина - 940 метров при общей вместимости водохранилища в 23 миллиона кубометров", - сказал Азимзаде.

Он добавил, что введенное в эксплуатацию в 1964 году Хачинчайское водохранилище было разрушено в период армянской оккупации.

Отметим, что поступающие в Хачинчайское водохранилище по технической схеме воды очищаются и подаются в основной магистральный канал общей водопропускной способностью 3,2 кубометра в секунду. Вместе с плотиной также отремонтирован и восстановлен начальный 6,64-километровый участок канала. На территории, прилегающей к водохранилищу, построены новое административное здание и сторожевой корпус, ремонтная мастерская и насосная.

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