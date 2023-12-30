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При минкультуры Азербайджана создан Экспертный совет по определению недвижимых культурных ценностей (ФОТО)

Общество Материалы 30 декабря 2023 10:03 (UTC +04:00)
При минкультуры Азербайджана создан Экспертный совет по определению недвижимых культурных ценностей (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - При министерстве культуры Азербайджана создан Экспертный совет по определению недвижимых культурных ценностей.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве культуры, совет был учрежден в целях внесения соответствующих дополнений и изменений в постановление Кабинета министров Азербайджана от 2 августа 2001 года № 132 "Об утверждении распределения по степени значимости недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики".

В Экспертный совет входят министерство культуры, Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку, Исполнительная власть города Баку, Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики, Государственное агентство по туризму, Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Союз архитекторов Азербайджана, Институт археологии и антропологии НАНА, Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Управление государственного заповедника города Шуша и министерство культуры Нахчыванской Автономной Республики.

Председателем Экспертного совета избрана ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства профессор Гюльчохра Мамедова. В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия создан секретариат совета.

При министерстве культуры сформирована рабочая группа специалистов по архитектурным и археологическим памятникам. В настоящее время рабочей группой осуществляется мониторинг, выявление и инвентаризация недвижимых культурных ценностей в городе Баку.

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При минкультуры Азербайджана создан Экспертный совет по определению недвижимых культурных ценностей (ФОТО)
При минкультуры Азербайджана создан Экспертный совет по определению недвижимых культурных ценностей (ФОТО)
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