В Азербайджане увеличивается срок выдачи краткосрочного охранного ордера пострадавшему от бытового насилия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается срок выдачи краткосрочного охранного ордера лицу, пострадавшему от бытового насилия.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

В статьях 11 и 12 закона (выдача краткосрочного и долгосрочного охранного ордера) предлагается увеличить срок краткосрочного охранного ордера до 60 дней, исходя из международной практики.

В то же время планируется внести изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики относительно определения ответственности за невыдачу краткосрочного охранного ордера.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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