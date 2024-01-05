В декабре 2023 года на госгранице задержаны 404 находившихся в розыске лица - ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В декабре 2023 года на государственной границе Азербайджанской Республики были задержаны 404 находившихся в розыске лица.

Об этом в пятницу Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Отмечается, что в результате мер по борьбе с преступностью, правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 404 человека, находившихся в розыске, 419 лицам запрещен выезд из страны, а 16 лицам - въезд.

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