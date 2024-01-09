Кямран Алиев о пожаре в Перинатальном центре

БАКУ /Trend/ - Пожар в Перинатальном центре начался около 03:05 ночи, через 7 минут в комнату вошел дежурный врач и сообщил о пожаре в соответствующие структуры, МЧС.

Об этом сказал журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что на место происшествия были немедленно направлены бригады пожарных.

"В кратчайшие сроки пожар был потушен, что предотвратило его распространение на другие отделения медучреждения. К сожалению, не удалось спасти жизни 4 младенцев. Они находились в кувезах в отделении интенсивной терапии", - сказал он.

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. Три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом в результате пожара. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии для новорожденных Перинатального центра были обнаружены тела четырех младенцев.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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