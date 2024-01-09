60 младенцев эвакуировано после пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку

БАКУ /Trend/ - После пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) немедленно приступило к эвакуации. В результате было эвакуировано 60 младенцев.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов.

По его словам, состояние здоровья эвакуированных стабильное.

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. Три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом в результате пожара. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии для новорожденных Республиканского перинатального центра были обнаружены тела четырех младенцев.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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