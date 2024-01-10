Восемь спасенных при пожаре в Перинатальном центре новорожденных выписаны домой - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Восемь спасенных во время пожара в Перинатальном центре новорожденных выписаны домой.

Об этом Trend сообщили в среду в TƏBIB.

"В соответствии с клиническими протоколами проводятся необходимые обследования и лечение новорожденных, беременных и рожениц, госпитализированных в другие медицинские учреждения, подведомственные TƏBIB, из-за пожара в Республиканском перинатальном центре. Состояние здоровья, лечение и обследование каждого из них находятся под контролем руководства TƏBİB, а также ведущих специалистов подведомственных медицинских учреждений. 8 новорожденных из числа эвакуированных из Республиканского перинатального центра в другие медицинские учреждения, сегодня выписаны домой, они полностью здоровы. В настоящее время из 50 детей, чье лечение продолжается, состояние здоровья 38 - стабильное, 6 - средней тяжести, 6 - удовлетворительное. Лечение младенцев осуществляется в "Yeni Klinika", Клиническом медицинском центре, детской больнице № 2 имени А.Гараева при Клиническом медицинском центре, Перинатальном центре при Сумгайытском медицинском центре, Республиканской клинической больнице, Сабунчинском медицинском центре и Хатаинском медицинском центре. Двое детей (близнецы) по желанию их родителей переведены в Научно-исследовательский институт педиатрии им.К.Фараджевой", - сказали в TƏBIB.

Отметим, что при координации соответствующих структурных подразделений TƏBİB лечащие врачи и специалисты Республиканского перинатального центра также работают совместно с врачами медицинских учреждений, где проходят лечение эвакуированные.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!