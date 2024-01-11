Подготовившие предвзятый отчет против Азербайджана являются пленниками армянской диаспоры - Сиявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Мир катится к беспорядку. В результате, религии становятся инструментом политических и империалистических интересов. Мы видим горькие последствия этого на Ближнем Востоке. В этом смысле международные организации должны осознавать свою ответственность. Сегодня, к сожалению, идет процесс эксплуатации верующих.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам до начала конференции на тему "Политизация религии: вредные последствия" заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров.

Он отметил, что религиозная среда в Азербайджане стабильна и прозрачна.

"Религиозная солидарность достигла самого высокого уровня в истории нашей страны. Мы видели это единство и во время Отечественной войны. Со стороны государства общинам оказывается всяческая поддержка. Подготовленный США отчет вводит в заблуждение и носит предвзятый характер. Его источник неизвестен. Я бы даже назвал это уличной информацией", - подчеркнул он.

С.Гейдаров упомянул, что неоднократно встречался с лицами, распространившими данный отчет.

"Они постоянно говорили нам, что поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Но в отчете мы видим, что это не так, здесь явно прослеживаются следы армянской диаспоры, а значит, подготовившие этот отчет являются пленниками армянской диаспоры", - добавил он.

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