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В Баку на дороге Зыхский круг - аэропорт ограничение скорости восстановлено до прежнего предела

Общество Материалы 15 января 2024 11:55 (UTC +04:00)
В Баку на дороге Зыхский круг - аэропорт ограничение скорости восстановлено до прежнего предела

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с ветреной и снежной погодой ограничение скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт и проспекте Гейдара Алиева, сниженное на 20 и 40 км/ч, восстановлено до прежнего предела.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Отметим, что 13 января из-за ветреной и снежной погоды ограничение скорости на этих дорогах было снижено до 40 км/ч.

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