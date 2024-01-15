В Азербайджане продолжается прием новобранцев в воинские части (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением соответствующего Распоряжения Президента Азербайджанской Республики продолжается процесс приема новобранцев в учебные воинские части азербайджанской армии.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Поступившие на службу новобранцы после постановки на учет в пунктах приема воинских частей проходят повторный осмотр военно-врачебной комиссией в медпунктах, обеспечиваются военной формой, соответствующей сезону, и другими видами снабжения.

Во всех воинских частях особое внимание уделяется питанию личного состава. В солдатских столовых с соблюдением санитарно-гигиенических норм готовятся высококалорийные, качественные блюда.

Призывникам подробно излагаются особенности военной службы, правила безопасности и требования уставов. Проводятся просветительские и индивидуальные беседы, изучаются их психологические особенности.

В соответствии с программой подготовки новобранцев проводятся индивидуальные подготовительные занятия с призывниками", - говорится в сообщении ведомства.

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