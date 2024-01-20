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Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)

Общество Материалы 20 января 2024 14:10 (UTC +04:00)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с 34-й годовщиной событий 20 Января руководство министерства здравоохранения Азербайджана посетило Аллею шехидов и почтило память погибших за свободу Азербайджана, сообщили в субботу Trend в министерстве.

"Героические сыновья и дочери Родины, погибшие во имя свободы, вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа. 20 Января стало поворотной точкой в жизни азербайджанского народа. Трудный, но славный путь, начавшийся в 1990 году, достиг своей самой славной вершины с Победой в Карабахской войне. Оккупированные Арменией наши земли были освобождены в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Да упокоит Аллах души наших шехидов!" - говорится в сообщении ведомства.

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Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января (ФОТО)
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