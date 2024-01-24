В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи, следствие по которым будет вести СГБ

БАКУ /Trend/ - Законом, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 30 декабря 2023 года и вступившим в силу 19 января 2024 года, в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики были добавлены статьи 281-1 и 284-2.

Как сообщает в среду Trend, в соответствии со статьей 281-1 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за демонстрацию, распространение, изготовление, приобретение, перевозку или ношение атрибутов, символов, направленных против территориальной целостности Азербайджанской Республики. За эти деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Совершение этих деяний по поручению иностранных организаций и их представителей наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Новая статья 284-2 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за распространение информации о движении или дислокации личного состава, военного оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджанской Республики в военное время или в боевых условиях. Совершившим подобные деяния грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, а в случае тяжких последствий - от пяти до восьми лет.

Как видно из содержания, вышеуказанные деяния криминализированы ввиду высокого уровня общественной опасности и тяжести последствий.

Проведение предварительного следствия по указанным преступлениям возложено на Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики.

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