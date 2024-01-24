Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам дорожного движения

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы, из-за неблагоприятных погодных условий, которые в настоящее время наблюдаются на территории Азербайджана, в большинстве регионов видимость на дорогах ограничена до 200-500 метров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, учитывая ограниченную видимость на дорогах из-за тумана, а также вероятность обледенения дорог в ночное время, водителям рекомендуется быть более внимательными в такую погоду, выбирать ограничение скорости в соответствии с погодными условиями, обращать внимание на исправность транспортных средств, строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании.

Главное управление Государственной дорожной полиции также просит водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями в условиях непогоды, а пешеходов - быть более внимательными при выходе на дорогу.

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