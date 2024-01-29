Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором COP29 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором COP29 по Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом говорится на странице COP29 в соцсети X.

Отметим, что в 2004-2009 годах Эльнур Солтанов занимался педагогической деятельностью в Техасском технологическом университете, Университете Слиппери-Рок и Государственном университете Трумэна. В 2000–2003 годах работал научным сотрудником Центра евразийских стратегических исследований в Турции, в 2003–2009 годах учился в аспирантуре факультета политологии Техасского технологического университета в США.

В 2009-2018 годах Эльнур Солтанов работал старшим преподавателем в Университете ADA, директором Каспийского центра энергетики и окружающей среды, деканом факультета общественных и международных отношений. С 2018 года является заместителем министра энергетики Азербайджанской Республики.