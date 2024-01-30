Генпрокуратура Азербайджана о причинах взрыва в Бинагади

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, в связи со взрывом и пожаром, произошедшими в Бинагади, арестованы 2 человека.

В результате предварительного расследования были выявлены противоправные действия 2-х лиц, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры,

Согласно информации, следствием установлено, что взрыв произошел в результате превышения предела минимальной концентрации смеси древесной пыли, образующейся при обработке древесных материалов, и паров химсодержащих материалов. Так, на основе собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что акционер и фактический владелец открытого акционерного общества "Bakı Ağac Emalı" Таги Ибрагимов, проявив халатность, неправильно организовал работу по соблюдению правил пожарной безопасности на предприятии, не дал необходимых руководящих указаний для устранения ранее выявленных серьезных нарушений законодательства о пожарной безопасности. Тогрул Рзаев, который фактически управлял ОАО, как лицо, ответственное за обеспечение выполнения правил пожарной безопасности, допустил нарушения в этой сфере, и в результате взрыва и пожара, произошедших из-за неспособности предприятия обеспечить пожарную безопасность, а также в связи с необеспечением очистки от горючих отходов и пыли, погибли 10 человек, пострадали 23 человека. Также был причинен значительный материальный ущерб ОАО и находящемуся рядом недвижимому имуществу.

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