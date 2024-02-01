В парламенте Азербайджана предложено изменить порядок призыва на военную службу

БАКУ /Trend/ - В мире существует практика прохождения военной службы за более короткий срок, уплатив определенную сумму в государственный бюджет.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Эльнур Аллахвердиев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Он выступил с предложением перейти на такую модель и в Азербайджане. "На мой взгляд, если бы мы внесли такое изменение, это могло бы сыграть роль в решении ряда вопросов. Это помогло бы, в частности в вопросах, связанных с получением образования молодежью. Молодые люди могут продолжить свое образование, пройдя краткосрочную военную службу. У нас срок военной службы установлен в 1,5 года, а для лиц с высшим образованием - 1 год. Этот срок можно было бы сократить, перечислив в бюджет определенную сумму", - считает Аллахвердиев.

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