ШУША /Trend/ - Основной целью проведенного в Азербайджане социологического опроса является изучение готовности населения к голосованию в преддверии президентских выборов и уровня его участия в политической жизни страны, общественного мнения в связи с выборами.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Шуше представитель Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаун, сообщает Trend.

Он отметил, что вопросы в анкете составлены по группам - "Уровень осведомленности населения о президентских выборах", "Отношение к текущему состоянию страны", "Уровень политической активности населения", "Армяно-азербайджанский конфликт", "Поддержка Отечественной войны".

Джордж Бирнбаун отметил, что на вопрос "Вы раньше участвовали в президентских выборах в Азербайджане?", 34,9 процента ответили, что "почти всегда". Еще 28,4 процента ответили "всегда", а 11,1 процента ответили "много раз". А это показатель активности населения на выборах.

В целях изучения уровня осведомленности населения о президентских выборах на вопрос "Какая самая важная проблема стоит перед Азербайджаном в настоящее время?" 2,3 процента отметили экономическую ситуацию, 34,9 процента - занятость, 27,1 процента - заработную плату, 0,4 процента - роль Азербайджана на международной арене, 0,1 процента - преступность, 14,1 процента - коррупцию, 6,7 процента - образование, 0,2 процента - экологию, 13,1 процента - здравоохранение, а 1,1 процента - домашнее насилие.

У избирателей есть уверенность в том, что страна развивается "в правильном направлении" и в успешной деятельности Президента.

На вопрос "Как вы оцениваете общее направление, по которому следует Азербайджана?" 81,2 процента избирателей ответили, что это "правильное направление", а 12,3 процента - "неправильное направление".

На вопрос "Как бы вы оценили работу, проделанную Президентом Ильхамом Алиевым?" 96 процентов избирателей ответили "отлично", 2,5 процента - "хорошо" и 0,8 процента - "удовлетворительно".

Кроме того, избиратели считают Азербайджан безопасной страной для жизни. Так, на вопрос "Согласны ли вы с тем, что Азербайджан, в отличие от других стран, является самой стабильной страной в регионе?", 85,4 процента опрошенных ответили "да".

На вопрос "Если бы президентские выборы были назначены на сегодня и кандидатами были следующие лица, за кого бы вы проголосовали?" подавляющее большинство респондентов ответило, что удовлетворено деятельностью главы государства. Так, 97 процентов респондентов назвали имя Президента Ильхама Алиева, 1,2 процента - Захида Оруджа, 0,7 процента - Фазиля Мустафы, 0,5 процента - Рази Нуруллаева, 0,3 процента - Гудрата Гасангулиева, 0,2 процента - Фуада Алиева, 0,1 процента - Эльшада Мусаева.

Также победа в Карабахе оценивается общественностью как большой успех Азербайджана. На вопрос "Поддержали ли вы масштабные военные операции, проводимые для восстановления территориальной целостности Азербайджана?" 98,50 процента респондентов ответили положительно. Эта цифра демонстрирует высокий национальный дух.

На вопрос "Как, по вашему мнению, восстановление территориальной целостности Азербайджана повлияло на авторитет страны на международной арене?" 72,5 процента респондентов выбрали ответ "положительно", 2,6 процента - "отрицательно", 24,9 процента - "нейтрально".

Все ответы являются отражением отношения населения к деятельности действующего правительства. Таким образом, предоставленные ответы отражают веру и поддержку населением действующего правительства.

Включенные в этот блок ответы на вопрос об отношении к Президенту Ильхаму Алиеву позволяют сформировать окончательное мнение о политических предпочтениях избирателей и результатах голосования.

Таким образом, по результатам предвыборного опроса, направленного непосредственно на изучение общественного мнения относительно деятельности Президента Ильхама Алиева, можно сказать, что население верит в руководство, осуществляемое Президентом Ильхамом Алиевым, и поддерживает его политическую линию.

Американская организация Oracle Advisory Group и Лига защиты трудовых прав граждан пришли к выводу, что население хорошо осведомлено о президентских выборах, назначенных на 7 февраля. Это свидетельствует о высоком уровне просветительской и информационной работы, проводимой государством.

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