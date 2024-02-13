В Азербайджане в рамках госпрограммы по обучению за рубежом будет дан старт приему документов

БАКУ /Trend/ - Прием документов на 2024/2025 учебный год в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях в зарубежных странах в 2022-2026 годах" начнется в ближайшие дни.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, 13 ноября 2023 года в рамках упомянутой программы на 2024/2025 учебный год был утвержден и представлен общественности перечень образовательных программ, финансируемых престижными университетами мира на уровне бакалавриата и магистратуры.

Список охватывает в общей сложности 3 993 образовательные программы (в том числе 631 бакалавриат и 3 362 магистратуры), которые преподаются в 179 престижных высших учебных заведениях 28 стран мира по 15 приоритетным специальностям.

Подать заявку на участие в программе могут граждане Азербайджанской Республики, готовящиеся к поступлению на уровень бакалавриата и магистратуры по одной из программ, включенных в перечень, утвержденный министерством науки и образования, или обучающиеся в настоящее время по одной из программ, включенных в указанный перечень.

Заявка на участие в программе будет осуществляться через личный кабинет кандидата на сайте portal.edu.az.

При подаче заявки на участие в программе кандидаты должны предоставить необходимые документы по соответствующему уровню образования. С необходимыми документами можно ознакомиться, перейдя по соответствующей ссылке: https://shorturl.at/cgsPQ.

Отметим, что в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях в зарубежных странах в 2022-2026 годах" право на получение стипендии получили 752 студента в 139 высших учебных заведениях 21 страны мира.

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