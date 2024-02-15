На соревнованиях в Баку созданы все возможности, чтобы участники достойно выступили – тренер по прыжкам на батуте из Грузии

БАКУ /Trend/ - На открытом чемпионате Азербайджана и открытом первенстве Баку по прыжкам на батуте созданы все возможности для того, чтобы участники показали свои навыки и достойно выступили.

Об этом сказала Trend в четверг тренер по прыжкам на батуте из Грузии Роза Берикашвили.

"Очень рада, что в Азербайджане проводятся соревнования по прыжкам на батуте, где могут принять участие юные гимнасты. Из Грузии на соревнования приехали 26 спортсменов. Впечатления замечательные, организация турнира - прекрасная. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана за очень теплый прием. Эти соревнования – возможность получить большой опыт", - сказала Роза Берикашвили.

Грузинский тренер также отметила высокий уровень подготовки азербайджанских гимнастов. "Скоро в Баку пройдет Кубок мира, на котором Грузию представят четыре гимнаста, они будут бороться за лицензию на Олимпийские игры. Кубок мира пройдет в Национальной арене гимнастики, там прекрасные условия для проведения соревнований", - добавила она.

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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