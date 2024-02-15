Верю, что достойно выступлю на чемпионате Европы – азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - В текущем году меня ждет очень важное соревнование – чемпионат Европы по прыжкам на батуте, и я верю, что достойно выступлю на этом соревновании.

Об этом в четверг сказала Trend юная гимнастка, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Самира Гусейнова, которая принимает участие в проходящих в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе соревнованиях 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте.

"Восемь лет занимаюсь батутной гимнастикой. Прошлый год выдался удачным - на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Бирмингеме я в паре с Аян Шабановой заняла второе место в программе синхронных прыжков на батуте. Надеюсь, и в текущем году смогу показать хорошие результаты и пополнить копилку наград", - отметила юная спортсменка.

По словам Самиры Гусейновой, участие в 8-м открытом чемпионате Азербайджана - хорошая возможность проверить свои силы.

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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