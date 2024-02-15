Чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте - отличная возможность проверить свои силы – юная гимнастка

БАКУ /Trend/ - Открытый чемпионат Азербайджана и открытое первенство Баку по прыжкам на батуте - отличная возможность проверить свои силы.

Об этом в четверг сказала Trend юная гимнастка, воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Шафига Гумбатова.

"Соревнования проходят захватывающе. Наряду с азербайджанскими гимнастами, в них принимают участие спортсмены из других стран - Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, что еще больше повышает конкуренцию. Сейчас команда Азербайджана по прыжкам на батуте готовится к предстоящему чемпионату Европы, и текущие соревнования станут важным показателем нашей подготовки", - сказала юная спортсменка.

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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