Моя цель - выиграть на соревнованиях в Баку – гимнаст из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Моя цель - выиграть на соревнованиях в Баку.

Об этом в четверг сказал Trend юный гимнаст из Казахстана Абдулазиз Абдуллаев, который принимает участие в 8-м открытом чемпионате Азербайджана и открытом первенстве Баку по прыжкам на батуте.

"Впервые выступаю в Баку на соревнованиях, впечатления хорошие, мне все нравится. Здесь много участников, которые хорошо подготовились. Моя задача - выиграть турнир, постараюсь добиться своей цели. После соревнований в Баку приму участие в чемпионате Казахстана, который пройдет в Алматы", - отметил 11-летний гимнаст.

Спортсмен рассказал, что на соревнованиях в Ташкенте (Узбекистан) познакомился с азербайджанскими гимнастами.

"Азербайджанские гимнасты хорошо выступили в Ташкенте, мне понравилась их программа", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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