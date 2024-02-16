Считаю, что выступила в индивидуальной программе хорошо - азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Считаю, что выступила в индивидуальной программе хорошо.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте, азербайджанская гимнастка Аян Шабанова, которая является воспитанницей Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

"На соревнованиях в индивидуальной программе я продемонстрировала новую комбинацию элементов, заняла второе место. Так как эти комбинации я выполняю впервые на соревнованиях, считаю, что получилось очень хорошо. Сегодня вместе с Самирой Гусейновой выступила в программе синхронных прыжков, мы заняли второе место. Конечно, нужно еще работать, чтобы на чемпионате Европы результат был еще выше", - отметила гимнастка.

По словам спортсменки, вероятнее всего, к чемпионату Европы изменений в ее программе не будет

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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