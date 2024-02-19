В Азербайджане отменены решения по незаконной аренде 14 тысяч га земли

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных мер административного контроля министерством юстиции Азербайджана были поданы предложения муниципалитетам или иски в суды в связи с отменой муниципальных актов о незаконном выделении земельных участков общей площадью 14 607 га.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в ежегодном докладе по осуществлению административного контроля за деятельностью муниципалитетов за 2023 год.

"В результате были отменены незаконные решения о передаче 14 091 га земельных участков в аренду, 193 га земельных участков - в собственность, в целом обеспечен возврат в муниципальную собственность или имущество 14 284 га земельных участков. Споры, связанные с земельным участком площадью 323 га, находятся в производстве судов", - говорится в докладе.

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