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В Азербайджане завершено перечисление соцвыплат за февраль

Общество Материалы 23 февраля 2024 19:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершено перечисление соцвыплат за февраль

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Государственным фондом социальной защиты, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершена выплата февральских пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи.

Как сообщили Trend в министерстве, 9 февраля пенсии были выплачены по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, 15 февраля – по регионам страны, а также произведены выплаты за февраль лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий, адресной государственной социальной помощи за февраль.

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