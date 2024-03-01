Группа по координации действий на местах распространила коммюнике в поддержку корсиканцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа по координации действий на местах (CCAT) намерена оказать большую поддержку партии Nazione, движению «Свободная Корсика», Фронту национального освобождения Корсики (FLNC), всем корсиканским братьям и сестрам. Прежде всего выражается большая поддержка корсиканским активистам Анто Симони и Николасу Пинцути, задержанным и арестованным полицией 30 января в ходе инцидента в Санта-Мария-ди-Лота.

Как сообщает Trend, об этом говорится в коммюнике Группы по координации действий на местах (CCAT) в поддержку корсиканцев.

"Борьба корсиканского народа – благородное дело. Учитывая текущую ситуацию на острове Корсика в связи с правом на самоопределение и нарушенные обещания, выражение молодежью своего гнева вполне понятно.

Процесс самоопределения Новой Каледонии начался с подписания Матиньонских соглашений в 1988 году и Нумейского договора в 1998 году. Братья-корсиканцы отправились в Канакскую Новую Каледонию, чтобы поддержать нас во время референдума.

В 2018 и 2020 годах – в годы первых референдумов – число голосов за независимость увеличилось с 43 до 47 процентов соответственно. Это был значительный прогресс, который мог привести к победе «Да» (сторонников независимости – ред.) в 2022 году. Однако сейчас французское государство создало на острове такую демографическую ситуацию, что «Нет» (противники независимости – ред.) в любом случае должны победить. Не успели мы оплакать наших близких, скончавшихся из-за COVID-19, как 12 декабря 2021 года правительство Франции организовало третий референдум. Это было неуважением со стороны французского государства к традициям и обычаям канаков, а также к FLNKS (Канакский социалистический фронт национального освобождения – ред.) и другим партиям, борющимся за независимость. В итоге 90 процентов канакского народа не смогли воспользоваться своим правом голоса, и по причине местных клонов французского государства «Нет» победило, при этом число воздержавшихся составило 57 процентов.

Сегодня французское государство решает открыть специальный провинциальный выборный орган, основу нашего гражданства, защиты местной занятости в Новой Каледонии, чтобы объединить более 25 800 континентальных французов и более 12 тысяч местных граждан.

По мнению сторонников независимости CCAT, без их согласия не может быть и речи о каких-либо изменениях, о принятии французским государством какого-либо решения против канакского народа и каледонцев.

Канакская Новая Каледония снова становится колонией. На протяжении многих лет – с момента подписания различных соглашений – мы прокладывали путь к миру, и о спланированной иммиграции в нашу страну не может быть и речи. Также не может быть и речи о признании результатов третьего референдума. Этот референдум был сфальсифицирован и представляет собой украденный голос канакского народа.

Координационная группа организация уже провела 4 шествия в Нумеа и Коне, а также сидячую акцию перед Конгрессом Новой Каледонии.

Пока французское государство не слышит наши требования, ситуация накаляется. Французское государство меняет Конституцию, чтобы изменить провинциальный электорат Новой Каледонии. Почему? Чтобы подавить требования независимости?

Одно можно сказать точно: мы продолжим нашу борьбу и заставим французское государство принять рекомендации ООН. В этих рекомендациях отмечается, что Резолюция 1514 о праве народов на самоопределение должна быть выполнена исполнителями.

Франция больше не является страной прав человека! Французское государство должно предоставить независимость канакскому народу, корсиканскому народу, народам Таити, Мартиники, Гвианы, Гваделупы, баскам, а также всем другим народам, борющимся за свою независимость!

Да здравствует Корсика, да здравствуют канаки, да здравствует независимость!" - говорится в коммюнике.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!