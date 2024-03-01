Названо количество обезвреженных за месяц мин на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство по разминированию опубликовало ежемесячную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Азербайджанское агентство по разминированию.

Было отмечено, что в ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 29 февраля в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Агдере, Ходжалы, Ходжавенде, Ханкенди, Физули, Шуше, Лачине, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 437 противопехотных, 159 противотанковых мин и 1941 неразорвавшийся боеприпас. От мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 4562,6 гектара территорий.

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