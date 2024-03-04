На освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе обезврежены 216 мин

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию об операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях в течение прошлой недели (26 февраля - 3 марта).

Как сообщили Trend в агентстве, за период с 26 февраля по 3 марта 2024 года на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 59 противотанковых мин, 157 противопехотных мин, 371 неразорвавшийся боеприпас.

В целом разминировано 2019,8 гектара земель.

Отметим, что операции по разминированию осуществляются Агентством Азербайджана по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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