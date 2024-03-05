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В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)

Общество Материалы 5 марта 2024 10:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации проводит мероприятие под названием "Гендерное равенство в стандартизации".

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Саадат Гахраманова, депутат Милли Меджлиса (парламент), член комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Севиль Микаилова, председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева и другие лица.

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В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
В Азербайджане проводится мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО)
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