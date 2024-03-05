Азербайджанские женщины достойно представляют страну на международной арене - Ильхам Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские женщины достойно представляют страну на международной арене.

Как сообщает во вторник Trend, об этом во время выступления на мероприятии "Гендерное равенство в стандартизации", проводимом Азербайджанским институтом стандартизации заявил генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов.

Он отметил, что повышение роли женщин в государственной политике Азербайджанской Республики является одним из приоритетных вопросов.

"В богатой истории Азербайджана есть яркие тому примеры. Азербайджанские женщины сегодня достойно представляют нашу страну на международной арене. Они всегда были в авангарде", - добавил И. Байрамов.

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