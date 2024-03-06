На равнину Аджинохур в очередной раз выпустили джейранов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В очередной раз на равнину Аджинохур на территории Гахского государственного природного заказника выпустили джейранов с целью защиты, восстановления их исторических ареалов, реинтродукции, а также содействия формированию популяции этих животных.

Как сообщает в среду Trend, 8 голов джейранов были выпущены в природу с участием представителей министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерства сельского хозяйства Азербайджана, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Исполнительной власти Гахского района, членов Общественного совета при минэкологии и эковолонтеров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!