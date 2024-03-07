БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана арестован за финансирование терроризма.

Как сообщает в четверг Trend, гражданин Азербайджана Абит Марданов был арестован за преступные деяния, по которым ему предъявлено обвинение по статье 214-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Решение об этом было принято Сабаильским районным судом города Баку.

Так, Абит Марданов обвиняется в совершении преступных действий по финансированию терроризма.

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