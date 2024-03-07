Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Гражданин Азербайджана арестован за финансирование терроризма

Общество Материалы 7 марта 2024 10:55 (UTC +04:00)
Гражданин Азербайджана арестован за финансирование терроризма

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана арестован за финансирование терроризма.

Как сообщает в четверг Trend, гражданин Азербайджана Абит Марданов был арестован за преступные деяния, по которым ему предъявлено обвинение по статье 214-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Решение об этом было принято Сабаильским районным судом города Баку.

Так, Абит Марданов обвиняется в совершении преступных действий по финансированию терроризма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости