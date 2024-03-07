В высокогорных районах Большого и Малого Кавказа начинаются снегомерные работы

БАКУ /Trend/ - С целью оценки снеговодных ресурсов в высокогорных районах Большого и Малого Кавказа с сегодняшнего дня начинаются снегомерные работы.

Как сообщил в четверг Trend директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев, снегомерные работы будут проведены специалистами службы в бассейнах рек, протекающих по территории Балакенского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского, Габалинского, Губинского, Гусарского районов Большого Кавказа и Дашкесанского, Гядабейского, Гёйгельского, Кяльбаджарского, Лачинского, Шушинского и Ходжавендского районов Малого Кавказа.

"Снегомерные работы будут проводиться экспедицией, состоящей из 4 групп по 31 маршруту, с измерением высоты, веса снежного покрова и определением его плотности и водности", - отметил он.

По словам А.Вердиева, работы будут вестись с 7 по 17 марта.

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