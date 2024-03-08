На законодательном уровне принимаются определенные меры против исламофобии - представитель ОИС

БАКУ /Trend/ - На законодательном уровне принимаются определенные меры против исламофобии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил представитель Организации исламского сотрудничества (ОИС) Додик Арианто во время выступления на панельном обсуждении на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"Резолюции, принятые ООН против исламофобии, являются одними из важных шагов против дискриминации и насилия. Исламофобия - неоспоримый факт в аспекте глобальных вызовов. Борьба с этим явлением должна вестись на разных фронтах", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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