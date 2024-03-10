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Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)

Общество Материалы 10 марта 2024 17:46 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты успешно выступили на 11-ом международном турнире "Vavel" по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке (тамблинг) в городе Краков (Польша), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана. Соревнования прошли по различным возрастным категориям.

В ходе соревнований по тамблингу Адиль Гаджизаде, Сянан Рзазаде и Алексей Караташов завоевали "золото", Михаил Малкин и Хатаи Гумбатов – "серебро", а Билал Гурбанов удостоен бронзовой награды.

Ранее, Фархад Велиев завоевал на турнире золотую награду в двойном мини-батуте.

Международный турнир по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке (тамблинг) прошел в городе Краков с 8 по 10 марта.

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Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Польше (ФОТО)
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