Кабмин Азербайджана внес изменения в порядок подключения объектов строительства к электросети

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок подключения объектов строительства к электросети или получения дополнительной энергии (мощности)", утвержденный постановлением от 24 февраля 2024 года.

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, для разработки технических условий и проекта энергоснабжения с целью подключения бытовых абонентов и существующего или строящегося объекта строительства с требуемой мощностью до 200 кВт (в том числе 200 кВт от существующей сети 0,4 кВ) к сети электроснабжения или получения дополнительной энергии (мощности) заказчик должен обратиться к представителю сети электроснабжения с заявлением (в электронной или письменной форме). Ранее указанный показатель составлял 150 кВт.

Кроме того, в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом запрещается подключение к электрической сети объектов строительства, на строительство которых требуется разрешение, но которые построены или строятся без получения такого разрешения, а также объектов, к которым применено уведомительное производство, но построенных или строящихся без оснований, предусмотренных статьей 80.4 данного Кодекса.

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