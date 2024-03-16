Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов.

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Ираклий Кобахидзе почтил память сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам. Был возложен венок к комплексу "Вечный огонь".

Гостю, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.

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