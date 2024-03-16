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Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 16 марта 2024 12:08 (UTC +04:00)
Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 16 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов.

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Ираклий Кобахидзе почтил память сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам. Был возложен венок к комплексу "Вечный огонь".

Гостю, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.

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Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов (ФОТО)
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