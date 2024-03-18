В Баку рядом со ст. метро "Гянджлик" создан центр транспортного обмена

БАКУ /Trend/ - В Баку рядом со станцией метро "Гянджлик" создан новый центр транспортного обмена.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) реализовало очередной проект по предоставлению населению качественных услуг общественного транспорта. Так, рядом со станцией метро "Гянджлик" создан новый центр транспортного обмена для обеспечения удобного проезда пассажиров. Новый хаб имеет большое значение с точки зрения повышения комфорта и безопасности пассажиров, улучшения транспортных условий для автобусов, а также уменьшения плотности движения и заторов на улице Фатали хана Хойского. Перед Республиканским стадионом имени Тофига Бахрамова создана соответствующая транспортная инфраструктура. Установлены остановочные пункты для регулярных маршрутных автобусов, заменены на новые фонарные столбы, проложена новая дорога, установлены дорожные знаки и проложены линии разметки. Организована полоса для движения автобусов. На входе в подземную парковку торгового центра "Gənclik Mall" установлен светофор", - говорится в сообщении.

Отметим, что на начальном этапе на территории центра транспортного обмена в течение дня на 12 регулярных маршрутных линиях будет работать 181 автобусов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!