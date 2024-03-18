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Названо количество мин, обезвреженных на освобожденных землях Азербайджана за неделю

Общество Материалы 18 марта 2024 16:30 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных на освобожденных землях Азербайджана за неделю

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство по разминированию опубликовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в агентстве, за период с 11 по 17 марта 2024 года на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 7 противотанковых мин, 31 противопехотная мина, 202 неразорвавшихся боеприпаса. Были очищены от мин 1394,5 гектара территории.

Отметим, что операции по разминированию проводили Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба.

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