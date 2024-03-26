Асадов показал, что в Азербайджане есть потенциал футболистов и тренеров - Вагиф Садыгов

БАКУ /Trend/ - Асадов показал, что в Азербайджане есть потенциал футболистов и тренеров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал матчи, сыгранные сборной Азербайджана по футболу против сборных Монголии и Болгарии в рамках проекта "FİFA series - Edition 2024", впервые организованного ФИФА в Баку. Садыгов также подчеркнул, что сборная подарила болельщикам новую надежду.

"Мы давно не видели нашу сборную на поле. Команда показала очень хорошую игру в матче с Болгарией. Кроме того, новые игроки, пополнившие команду, добавили игре сил и красок. Наша команда боролась до конца и сравняла счет. Игроки приложили достаточно усилий для победы. Все это еще раз доказало, что у нас есть потенциал, и мы стали свидетелями новой сформированной местной команды. Мы хотим видеть команду, которая делает успешные шаги к будущему. Эти игры показали, что наша сборная способна на многое", - сказал он.

По его словам, тренер Ариф Асадов профессионально выполнил свою работу.

"Асадов хорошо подготовил команду. Эти два матча показали, что у Азербайджана есть потенциал футболистов и тренеров", - подчеркнул он.

Садыгов также коснулся работы Рабочей группы по выбору главного тренера сборной.

"Новостей по данному вопросу пока нет. В настоящее время на повестке дня стоят вопросы, связанные с подбором кандидатов в президенты и исполком АФФА. По этому поводу уже принято окончательное решение", - добавил он.

Отметим, что в рамках "FİFA series - Edition 2024" сборная Азербайджана выиграла у сборной Монголии со счетом 1:0 и сыграла вничью с Болгарией – 1:1.

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